Meteo, le temperature minime di oggi 23 Marzo: -2°C a Aosta

Gli ultimi aggiornamenti dei modelli numerici confermano senza esitazioni l’arrivo di una tardiva irruzione di aria artica sul bacino del Mediterraneo, con effetti diretti sull’Italia in termini di raffreddamento marcato e instabilità atmosferica. Il quadro sinottico sarà caratterizzato da precipitazioni diffuse, venti sostenuti dai quadranti settentrionali e nevicate fino a quote basse, localmente prossime alla collina. Dal punto di vista dinamico, lo scenario più probabile prevede la genesi di un minimo ciclonico sottovento alle Alpi (lee cyclogenesis), in rapido trasferimento verso i Balcani già nel corso della giornata di giovedì. Tale evoluzione, piuttosto rapida, tenderà a limitare l’estensione e la persistenza delle precipitazioni, riducendone gli accumuli complessivi.

Le precipitazioni, pur non risultando particolarmente abbondanti, potranno assumere carattere convettivo, con episodi temporaleschi e locali fenomeni grandinigeni, specie durante le fasi di maggiore instabilità. L’aspetto più rilevante sarà tuttavia rappresentato dal ritorno della neve a quote di bassa collina, in un contesto termico tipicamente invernale per il periodo.

Le temperature minime di oggi, lunedì 23 marzo 2026:

–2°C a Aosta

a Aosta –1°C a L’Aquila

a L’Aquila +0°C a Belluno, Cuneo, Norcia

a Belluno, Cuneo, Norcia +1°C a Piacenza

a Piacenza +2°C a Asti, Bolzano, Novara, Parma, Perugia, Pisa, Sondrio

a Asti, Bolzano, Novara, Parma, Perugia, Pisa, Sondrio +3°C a Brescia, Campobasso, Milano, Olbia, Potenza, Torino, Vercelli, Verona

a Brescia, Campobasso, Milano, Olbia, Potenza, Torino, Vercelli, Verona +5°C a Bergamo, Firenze, Grosseto, Roma, Treviso, Udine, Viterbo

a Bergamo, Firenze, Grosseto, Roma, Treviso, Udine, Viterbo +6°C a Bari, Cagliari, Cervia, Lamezia Terme, Siracusa, Venezia

a Bari, Cagliari, Cervia, Lamezia Terme, Siracusa, Venezia +7°C a Alghero, Ancona, Bologna, Frosinone, Pescara, Rimini, Trapani

a Alghero, Ancona, Bologna, Frosinone, Pescara, Rimini, Trapani +8°C a Napoli, Palermo

a Napoli, Palermo +9°C a Brindisi, Catania, Crotone, Genova, Latina, Lecce, Pantelleria, S.Maria Di Leuca

a Brindisi, Catania, Crotone, Genova, Latina, Lecce, Pantelleria, S.Maria Di Leuca +10°C a Gela, Trieste

a Gela, Trieste +11°C a Reggio Calabria

a Reggio Calabria +12°C a Messina

a Messina +13°C a Lampedusa

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