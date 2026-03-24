Meteo, le temperature minime di oggi 24 Marzo: -4°C a L’Aquila

La giornata odierna si apre con condizioni ancora instabili all’estremo Sud, dove sono attese piogge sparse, mentre sul resto dell’Italia il tempo tende a migliorare grazie a un graduale allontanamento della perturbazione verso il Mediterraneo. Una breve parentesi più tranquilla è prevista per mercoledì 25, quando un temporaneo aumento della pressione favorirà condizioni più stabili e un clima relativamente mite su gran parte del Paese. Si tratterà però di una fase di transizione. Già tra giovedì 26 e venerdì 27 è infatti atteso un deciso cambiamento della circolazione atmosferica: le più recenti proiezioni indicano l’arrivo di una massa d’aria artica in discesa verso il Mediterraneo, responsabile di un nuovo peggioramento accompagnato da un sensibile calo delle temperature. Si profila così un vero e proprio colpo di coda dell’inverno, destinato a riportare condizioni più fredde e instabili proprio sul finale del primo mese primaverile.

Le temperature minime di oggi, martedì 24 marzo 2026:

–4°C a L’Aquila

a L’Aquila –1°C a Norcia

a Norcia +0°C a Aosta, Cuneo

a Aosta, Cuneo +1°C a Asti, Belluno, Sondrio

a Asti, Belluno, Sondrio +2°C a Alghero, Campobasso

a Alghero, Campobasso +3°C a Arezzo, Bolzano, Frosinone, Novara, Piacenza, Potenza, Torino

a Arezzo, Bolzano, Frosinone, Novara, Piacenza, Potenza, Torino +4°C a Bologna, Cervia, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Parma, Pisa

a Bologna, Cervia, Firenze, Grosseto, Lamezia Terme, Milano, Parma, Pisa +5°C a Catania, Olbia, Rimini, Roma, Verona, Viterbo

a Catania, Olbia, Rimini, Roma, Verona, Viterbo +6°C a Bergamo, Brescia, Cagliari, Latina, Perugia, Udine

a Bergamo, Brescia, Cagliari, Latina, Perugia, Udine +7°C a Bari, Napoli, Treviso, Venezia

a Bari, Napoli, Treviso, Venezia +8°C a Ancona, Gela, Pescara, Reggio Calabria

a Ancona, Gela, Pescara, Reggio Calabria +9°C a Lecce, S Maria Di Leuca, Trieste

a Lecce, S Maria Di Leuca, Trieste +10°C a Crotone, Messina, Pantelleria, Trapani

a Crotone, Messina, Pantelleria, Trapani +11°C a Brindisi

a Brindisi +12°C a Genova, Lampedusa

a Genova, Lampedusa +13°C a Palermo

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