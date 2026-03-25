Meteo, le temperature minime di oggi 25 Marzo: -6°C a Cascia

A partire dal pomeriggio odierno si osserveranno i primi segnali di un nuovo peggioramento atmosferico, con un progressivo rinforzo della ventilazione e le prime precipitazioni in arrivo su Alpi e Liguria. Questo scenario è legato a una rapida riorganizzazione della circolazione su scala europea: l’alta pressione tenderà a ritirarsi verso l’Atlantico, favorendo l’ingresso di correnti nord-occidentali sull’area euro-mediterranea. Lungo questo flusso si inserirà una perturbazione di origine nord-atlantica, associata a un fronte freddo ben strutturato.

Il sistema depressionario si addosserà inizialmente all’arco alpino, per poi propagarsi rapidamente verso il resto dell’Italia tra giovedì 26 e venerdì 27, determinando un marcato peggioramento del tempo. Questa evoluzione sarà accompagnata da un deciso calo termico, configurando un classico colpo di coda dell’inverno con caratteristiche tipicamente invernali su diverse regioni del Paese.

Le temperature minime di oggi, mercoledì 25 marzo 2026:

–6°C a Cascia

a Cascia –5°C a L’Aquila

a L’Aquila –2°C a Norcia

a Norcia +1°C a Aosta, Belluno

a Aosta, Belluno +2°C a Alghero, Asti, Cuneo, Sondrio

a Alghero, Asti, Cuneo, Sondrio +3°C a Arezzo, Bolzano, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Pisa, Rimini, Roma, Verona, Viterbo

a Arezzo, Bolzano, Firenze, Frosinone, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Pisa, Rimini, Roma, Verona, Viterbo +4°C a Milano, Treviso

a Milano, Treviso +5°C a Cagliari, Catania, Cervia, Novara, Piacenza, Torino, Udine

a Cagliari, Catania, Cervia, Novara, Piacenza, Torino, Udine +6°C a Bergamo, Brescia, Latina, Pescara

a Bergamo, Brescia, Latina, Pescara +7°C a Bologna, Lecce, Venezia

a Bologna, Lecce, Venezia +8°C a Olbia, Trapani, Trieste

a Olbia, Trapani, Trieste +9°C a Bari, Genova

a Bari, Genova +10°C a Ancona, Gela, Napoli, S.Maria Di Leuca

a Ancona, Gela, Napoli, S.Maria Di Leuca +11°C a Brindisi, Crotone

a Brindisi, Crotone +12°C a Pantelleria

a Pantelleria +13°C a Palermo, Reggio Calabria

a Palermo, Reggio Calabria +14°C a Lampedusa, Messina

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