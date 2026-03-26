Meteo, le temperature minime di oggi 26 Marzo: +1°C a Ravenna

L’ingresso sul Nord Italia di un intenso fronte freddo di origine nord-atlantica, in transito tra oggi e venerdì, segna l’avvio di una fase a carattere pienamente invernale. Il sistema perturbato, sospinto da correnti nord-occidentali subentrate all’alta pressione, attraverserà rapidamente la Penisola. Dopo un coinvolgimento più rapido delle regioni settentrionali, i fenomeni tenderanno a concentrarsi sul Centro-Sud, con maggiore persistenza lungo il versante adriatico e sulle aree meridionali. L’afflusso di aria fredda sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta, con raffiche localmente tempestose, responsabili di un marcato calo termico.

Contestualmente si assisterà a un deciso abbassamento della quota neve, con nevicate attese fino a 400-600 metri lungo la dorsale appenninica. Sui bacini marittimi si svilupperà inoltre un vortice ciclonico con minimo centrato sull’Adriatico, destinato a mantenere condizioni di instabilità anche nella giornata di sabato.

Le temperature minime di oggi, giovedì 26 marzo 2026:

+1°C a Ravenna

a Ravenna +2°C a Cervia

a Cervia +3°C a Ferrara, Viterbo

a Ferrara, Viterbo +4°C a Aosta, Bologna, Cuneo, Rimini

a Aosta, Bologna, Cuneo, Rimini +5°C a Bergamo, Perugia, Pisa, Rieti, Treviso, Venezia

a Bergamo, Perugia, Pisa, Rieti, Treviso, Venezia +6°C a Firenze, Padova, Parma, Piacenza, Trieste, Udine, Verona

a Firenze, Padova, Parma, Piacenza, Trieste, Udine, Verona +7°C a Ancona, Bari, Brescia, Frosinone

a Ancona, Bari, Brescia, Frosinone +8°C a Novara, Olbia

a Novara, Olbia +9°C a Bolzano, Catania, Grosseto, Latina, Lecce, Roma

a Bolzano, Catania, Grosseto, Latina, Lecce, Roma +10°C a Alghero, Brindisi

a Alghero, Brindisi +11°C a Cagliari, Crotone, Gela, Genova, Milano, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino

a Cagliari, Crotone, Gela, Genova, Milano, Pantelleria, Reggio Calabria, Torino +12°C a Pescara, S.Maria Di Leuca

a Pescara, S.Maria Di Leuca +13°C a Albenga, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Palermo, Trapani

a Albenga, Lamezia Terme, Messina, Napoli, Palermo, Trapani +14°C a Lampedusa

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