Meteo, le temperature minime di oggi 27 Marzo: -3°C a Cuneo

Si è avviata una fase a carattere pienamente invernale, con condizioni di maltempo che tenderanno a persistere soprattutto sulle regioni del Centro-Sud, in particolare lungo il versante adriatico e nelle aree meridionali. L’afflusso di correnti fredde sarà accompagnato da una ventilazione sostenuta, con raffiche localmente tempestose, responsabili di un marcato calo delle temperature. In questo contesto si registrerà un sensibile abbassamento della quota neve, con nevicate attese fino a 400-600 metri lungo la dorsale appenninica, specie durante i rovesci più intensi.

Contestualmente, sui bacini marittimi italiani si organizzerà un vortice ciclonico con minimo centrato sull’Adriatico, in grado di mantenere condizioni di instabilità anche nella giornata di sabato, con ulteriori precipitazioni sulle regioni adriatiche centrali e sul Sud. A partire da domenica, il graduale spostamento del minimo verso i Balcani favorirà un progressivo miglioramento del tempo, accompagnato da un lento ma costante rialzo termico.

Le temperature minime di oggi, venerdì 27 marzo 2026:

–3°C a Cuneo

a Cuneo –1°C a Asti

a Asti +0°C a Norcia, Torino

a Norcia, Torino +2°C a Brescia, Lanciano, L’Aquila

a Brescia, Lanciano, L’Aquila +3°C a Aosta, Chieti, Perugia, Piacenza

a Aosta, Chieti, Perugia, Piacenza +4°C a Bari, Bergamo, Frosinone, Grosseto, Parma, Pescara, Viterbo

a Bari, Bergamo, Frosinone, Grosseto, Parma, Pescara, Viterbo +5°C a Bologna, Cervia, Olbia, Pisa

a Bologna, Cervia, Olbia, Pisa +6°C a Firenze, Rimini, Treviso

a Firenze, Rimini, Treviso +7°C a Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Lecce, Napoli, Novara

a Ancona, Brindisi, Cagliari, Catania, Crotone, Lecce, Napoli, Novara +8°C a Bolzano, Lamezia Terme, Latina, Milano, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia

a Bolzano, Lamezia Terme, Latina, Milano, Reggio Calabria, Roma, Trieste, Venezia +10°C a Alghero, Genova, Palermo, Pantelleria, Trapani, Udine, Verona

a Alghero, Genova, Palermo, Pantelleria, Trapani, Udine, Verona +12°C a Lampedusa

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