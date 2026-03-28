Meteo, le temperature minime di oggi 28 Marzo: Italia nel freezer, diffuse ed estese gelate

Temperature minime molto basse questa mattina in tutt’Italia, con valori diffusamente sottozero su gran parte della pianura Padana dove abbiamo avuto picchi di -4°C nel basso Piemonte. Freddo intenso anche al Centro/Sud con temperature tipicamente invernali, oltre 10°C inferiori rispetto alle medie del periodo in gran parte del Paese per l’irruzione polare in corso lungo la coda del Ciclone Deborah che da giorni flagella l’Italia con maltempo estremo e tanta neve fino a bassa quota.

Le temperature minime di oggi, sabato 28 marzo 2026:

-4°C a Castell’Alfero

a Castell’Alfero –3°C a Aosta, Cuneo, San Damiano d’Asti e Baldissero d’Alba

a Aosta, Cuneo, San Damiano d’Asti e Baldissero d’Alba -2°C ad Asti, Montechiaro d’Asti, Tortona e Verolengo

ad Asti, Montechiaro d’Asti, Tortona e Verolengo –1°C a Alessandria, Santena, Belluno, Sondrio, Muradolo di Caorso (Piacenza), San Cesario (Modena) e San Martino (Ferrara)

a Alessandria, Santena, Belluno, Sondrio, Muradolo di Caorso (Piacenza), San Cesario (Modena) e San Martino (Ferrara) +0°C a Firenze, Novara, Vercelli, Pomponesco e Poggio Rusco

a Firenze, Novara, Vercelli, Pomponesco e Poggio Rusco +1°C a Bolzano, Pisa, Potenza e Bibione

a Bolzano, Pisa, Potenza e Bibione +2°C a Alghero, Cosenza, Bologna, Campobasso, Ferrara, L’Aquila, Milano, Piacenza, Torino, Altamura e Acquaviva delle Fonti

a Alghero, Cosenza, Bologna, Campobasso, Ferrara, L’Aquila, Milano, Piacenza, Torino, Altamura e Acquaviva delle Fonti +3°C a Bergamo, Cervia, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Perugia, Rimini, Treviso, Verona, Viterbo, Oristano, Putignano, Noci e Alberobello

a Bergamo, Cervia, Grosseto, Lamezia Terme, Parma, Perugia, Rimini, Treviso, Verona, Viterbo, Oristano, Putignano, Noci e Alberobello +4°C a Venezia, Lequile (Lecce) e Martina Franca

a Venezia, Lequile (Lecce) e Martina Franca +5°C a Brescia, Cagliari, Catania, Olbia, Barletta, Bisceglie e Molfetta

a Brescia, Cagliari, Catania, Olbia, Barletta, Bisceglie e Molfetta +6°C a Ancona, Bari, Pescara, Termoli

a Ancona, Bari, Pescara, Termoli +7°C a Lecce, Roma, Udine e Reggio Calabria

a Lecce, Roma, Udine e Reggio Calabria +8°C a Brindisi, Napoli

a Brindisi, Napoli +9°C a Padova, Pantelleria, Trieste

a Padova, Pantelleria, Trieste +10°C a Crotone, Genova, Lampedusa

a Crotone, Genova, Lampedusa +11°C a Palermo

a Palermo +12°C a Albenga, Trapani

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