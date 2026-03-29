Meteo, le temperature minime di oggi 29 Marzo: -6°C a Cascia

L’intenso vortice di bassa pressione che nei giorni passati ha riportato l’inverno in Italia, si sta oramai allontanando verso la Grecia, consentendo un sensibile miglioramento del tempo anche al Sud e un rialzo delle temperature in tutta Italia. Ciononostante, la nottata ha fatto registrare temperature sotto lo zero o poco al di sopra in molte zone del Paese, anche se le gelate si sono avute solo nelle zone sottovento e nelle conche innevate appenniniche, con il Grecale che, a tratti, è stato presente durante la notte, insieme a velature di passaggio che hanno mitigato l’irraggiamento termico.

Le temperature minime di oggi, domenica 29 marzo 2026:

–6°C a Cascia

a Cascia –5°C a L’Aquila

a L’Aquila –3°C a Norcia

a Norcia +1°C a Terni

a Terni +2°C a Belluno, Campobasso, Firenze, Rimini

a Belluno, Campobasso, Firenze, Rimini +3°C a Ancona, Cervia, Parma, Potenza

a Ancona, Cervia, Parma, Potenza +4°C a Cagliari, Grosseto, Pisa, Roma, Verona, Viterbo

a Cagliari, Grosseto, Pisa, Roma, Verona, Viterbo +5°C a Bologna, Olbia, Pescara, Piacenza, Treviso

a Bologna, Olbia, Pescara, Piacenza, Treviso +6°C a Alessandria, Alghero, Crotone, Cuneo, Napoli, Padova, Perugia, Rieti

a Alessandria, Alghero, Crotone, Cuneo, Napoli, Padova, Perugia, Rieti +7°C a Aosta, Bari, Bergamo, Catania, Lecce, Milano, Udine, Venezia

a Aosta, Bari, Bergamo, Catania, Lecce, Milano, Udine, Venezia +8°C a Bolzano, Brescia, Trapani

a Bolzano, Brescia, Trapani +9°C a Asti, Lamezia Terme

a Asti, Lamezia Terme +10°C a Pantelleria, Reggio Calabria, Torino

a Pantelleria, Reggio Calabria, Torino +11°C a Brindisi, Genova, Novara

a Brindisi, Genova, Novara +12°C a Lampedusa, Palermo, Trieste

a Lampedusa, Palermo, Trieste +14°C a Albenga

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: