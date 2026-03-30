Meteo, le temperature minime di oggi 30 Marzo: -5°C a Cascia

La mattinata odierna, lunedì 30 marzo, si è aperta con un freddo dal sapore ancora invernale su diverse aree del Centro e del Nord Italia, in linea con il quadro termico sotto media atteso per fine marzo a causa di ripetuti afflussi di aria più fredda sul Mediterraneo e sull’Italia. Le temperature minime più rigide si sono registrate nelle zone interne e appenniniche: Cascia è scesa fino a –5°C, Norcia fino a –2°C, mentre L’Aquila ha toccato –1°C, valori decisamente bassi per il periodo. Al Nord-Ovest il termometro si è fermato attorno allo zero tra pianure e fondovalle: 0°C a Cuneo, +1°C ad Aosta, +2°C ad Asti, con gelate possibili nelle aree più riparate. Le città della Val Padana e del Nord in generale hanno oscillato tra +3°C e +6°C, con minime di +3°C a Novara e Udine, +4°C a Vercelli e +5°C a Milano, Parma, Bologna, Bolzano e Cagliari, segno di un freddo più attenuato ma ancora presente nelle ore notturne.

Spostandosi verso il Centro e le coste tirreniche le temperature restano contenute ma più miti: +3°C a Firenze e Pisa, +4°C tra Cervia e Rimini, fino a +5/+6°C tra Roma, Viterbo, Perugia, Pescara e diverse città del Lazio e dell’Adriatico. Qui il mare e la copertura nuvolosa hanno contribuito a limitare il calo notturno, mantenendo le minime su valori più gradevoli rispetto alle zone interne. Al Sud e sulle Isole, infine, il quadro è decisamente più mite, con valori che rispecchiano meglio una mattina di fine marzo. Le minime si sono attestate tra +8°C e +10°C tra Bari, Foggia, Ancona, Crotone, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Termoli, Brindisi, Catania e Trieste, con punte di +11°C a Palermo e +12°C a Genova e Lampedusa. Qui l’influenza del mare e di masse d’aria più miti ha evitato il freddo intenso osservato al Centro-Nord, confermando un’Italia ancora divisa tra “residui invernali” e primi segnali di primavera.

Le temperature minime di oggi, lunedì 30 marzo 2026:

–5°C a Cascia

a Cascia –2°C a Norcia

a Norcia –1°C a L’Aquila

a L’Aquila +0°C a Cuneo

a Cuneo +1°C a Aosta

a Aosta +2°C a Asti

a Asti +3°C a Alghero, Firenze, Novara, Pisa, Udine

a Alghero, Firenze, Novara, Pisa, Udine +4°C a Cervia, Rimini, Vercelli

a Cervia, Rimini, Vercelli +5°C a Albenga, Bologna, Bolzano, Cagliari, Frosinone, Grosseto, Milano, Parma, Piacenza, Viterbo

a Albenga, Bologna, Bolzano, Cagliari, Frosinone, Grosseto, Milano, Parma, Piacenza, Viterbo +6°C a Bergamo, Brescia, Lamezia Terme, Latina, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona

a Bergamo, Brescia, Lamezia Terme, Latina, Olbia, Pantelleria, Perugia, Pescara, Roma, Torino, Treviso, Venezia, Verona +7°C Trapani

Trapani +8°C a Bari, Foggia

a Bari, Foggia +9°C a Ancona, Crotone, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Termoli

a Ancona, Crotone, Lecce, Napoli, Reggio Calabria, Termoli +10°C a Brindisi, Catania, Trieste

a Brindisi, Catania, Trieste +11°C a Palermo

a Palermo +12°C a Genova, Lampedusa

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