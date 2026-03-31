Meteo, le temperature minime di oggi 31 Marzo: -1°C a Cuneo

La breve fase di stabilità primaverile che aveva attenuato il freddo tardivo dei giorni precedenti si è rapidamente esaurita. Un nuovo fronte freddo ha infatti oltrepassato l’arco alpino, determinando un deciso cambio di scenario con un calo termico diffuso su gran parte del territorio nazionale. L’evoluzione è legata all’irruzione di aria polare associata al ciclone Erminio, che sta riportando l’Italia in un contesto termico inferiore alle medie stagionali da Nord a Sud. A rendere più marcata la percezione del freddo contribuirà la ventilazione sostenuta, con venti dai quadranti settentrionali che, attraverso l’effetto di wind chill, faranno percepire temperature sensibilmente più basse rispetto ai valori reali, soprattutto sulle regioni del Centro-Sud.

Le temperature minime di oggi, martedì 31 marzo 2026:

–1°C a Cuneo

a Cuneo +0°C a Belluno, L’Aquila

a Belluno, L’Aquila +1°C a Treviso

a Treviso +2°C a Norcia, Sondrio, Udine

a Norcia, Sondrio, Udine +3°C a Brescia, Parma, Piacenza

a Brescia, Parma, Piacenza +4°C a Asti, Bolzano, Venezia

a Asti, Bolzano, Venezia +5°C a Cervia, Firenze, Torino

a Cervia, Firenze, Torino +6°C a Aosta, Bologna, Grosseto, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Viterbo

a Aosta, Bologna, Grosseto, Novara, Padova, Perugia, Pisa, Rimini, Roma, Trieste, Viterbo +7°C a Bergamo, Frosinone, Napoli, Pescara

a Bergamo, Frosinone, Napoli, Pescara +8°C a Bari, Crotone, Milano, Olbia, Pantelleria

a Bari, Crotone, Milano, Olbia, Pantelleria +9°C a Cagliari, Catania, Latina, Verona

a Cagliari, Catania, Latina, Verona +10°C a Alghero, Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, Trapani

a Alghero, Brindisi, Lamezia Terme, Lecce, Trapani +11°C a Ancona, Genova, Palermo, Reggio Calabria

a Ancona, Genova, Palermo, Reggio Calabria +12°C a Albenga, Lampedusa

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo, particolarmente accurate nei dettagli, per le aree geografiche d’Italia (link sempre raggiungibili anche dal Menù in alto in tutte le pagine del sito):

Le Previsioni Meteo Regione per Regione: