Meteo, le temperature minime di oggi 5 Marzo: +1°C a L’Aquila

L’alta pressione continua a interessare gran parte dell’Italia, garantendo condizioni nel complesso stabili. Tuttavia, la presenza di una circolazione ciclonica sul Mediterraneo occidentale, accompagnata dalla relativa perturbazione, favorirà nei prossimi giorni alcune fasi di instabilità, in particolare sulle Isole Maggiori. Il sistema depressionario attiverà inoltre venti di scirocco a tratti sostenuti, soprattutto su Sicilia, Sardegna e sui mari circostanti. Nel corso di domenica il peggioramento potrebbe risultare più esteso, con piogge e rovesci in arrivo sulle regioni meridionali, sulla Liguria e sulla Toscana, mentre al Centro-Nord si assisterà a un progressivo aumento della nuvolosità.

Le temperature minime di oggi, giovedì 5 marzo 2026:

+1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Piacenza

a Piacenza +3°C a Belluno, Bolzano, Cuneo

a Belluno, Bolzano, Cuneo +5°C a Cremona, Firenze, Perugia

a Cremona, Firenze, Perugia +6°C a Novara, Parma, Trieste, Udine

a Novara, Parma, Trieste, Udine +7°C a Aosta, Bologna, Frosinone, Latina, Pisa, Treviso, Verona

a Aosta, Bologna, Frosinone, Latina, Pisa, Treviso, Verona +8°C a Bergamo, Brescia, Catania, Grosseto, Lecce, Milano, Roma, Venezia, Viterbo

a Bergamo, Brescia, Catania, Grosseto, Lecce, Milano, Roma, Venezia, Viterbo +9°C a Brindisi, Cervia, Torino

a Brindisi, Cervia, Torino +10°C a Bari, Gela, Napoli, Padova, Pescara, Rimini, Termoli

a Bari, Gela, Napoli, Padova, Pescara, Rimini, Termoli +11°C a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Palermo

a Ancona, Crotone, Lamezia Terme, Palermo +12°C a Genova, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Genova, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Trapani +13°C a Messina

a Messina +14°C a Alghero, Olbia, Pantelleria

a Alghero, Olbia, Pantelleria +15°C a Albenga, Cagliari, Lampedusa

