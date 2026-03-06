Meteo, le temperature minime di oggi 6 Marzo: -1°C a Belluno

L’anticiclone continuerà a dominare lo scenario meteorologico sul Centro-Sud Europa e sull’Italia almeno fino al termine della settimana, garantendo nel complesso condizioni piuttosto stabili. Tuttavia, non mancheranno alcuni elementi di disturbo legati alla presenza di una circolazione depressionaria tra il Marocco e il Mediterraneo occidentale. Questo vortice, frenato nel suo avanzamento verso est dalla struttura anticiclonica, rimarrà quasi stazionario ma riuscirà comunque a inviare deboli impulsi instabili verso le Isole Maggiori, dove si potranno osservare annuvolamenti e locali precipitazioni.

Con il passare dei giorni, in particolare verso il fine settimana, l’instabilità potrebbe estendersi anche a parte delle regioni del Centro-Sud peninsulare, mentre sul resto del Paese continueranno a prevalere condizioni di tempo stabile, tipiche di una configurazione dominata dall’alta pressione.

Le temperature minime di oggi, venerdì 6 marzo 2026:

–1°C a Belluno

a Belluno +1°C a Treviso

a Treviso +2°C a Aosta, Bolzano, Verona

a Aosta, Bolzano, Verona +3°C a Gorizia, Sondrio, Udine

a Gorizia, Sondrio, Udine +4°C a Bergamo, Brescia, Novara, Venezia

a Bergamo, Brescia, Novara, Venezia +6°C a Firenze, Milano, Trieste

a Firenze, Milano, Trieste +7°C a Cuneo, Frosinone, L’Aquila, Parma, Perugia

a Cuneo, Frosinone, L’Aquila, Parma, Perugia +8°C a Grosseto, Latina, Lecce, Viterbo

a Grosseto, Latina, Lecce, Viterbo +9°C a Ancona, Bari, Bologna, Cervia, Foggia, Napoli, Pescara, Piacenza, Roma, Termoli

a Ancona, Bari, Bologna, Cervia, Foggia, Napoli, Pescara, Piacenza, Roma, Termoli +10°C a Crotone, Pisa, Rimini, S. Maria Di Leuca

a Crotone, Pisa, Rimini, S. Maria Di Leuca +11°C a Brindisi, Genova, Lamezia Terme

a Brindisi, Genova, Lamezia Terme +12°C a Alghero

a Alghero +13°C a Cagliari, Gela, Palermo, Pantelleria, Trapani

a Cagliari, Gela, Palermo, Pantelleria, Trapani +14°C a Olbia

a Olbia +15°C a Catania, Messina, Reggio Calabria

a Catania, Messina, Reggio Calabria +16°C Lampedusa

