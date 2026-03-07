Meteo, le temperature minime di oggi 7 Marzo: +0°C a Belluno

Il vortice ciclonico formatosi tra giovedì e venerdì nell’area delle Baleari sta progressivamente arretrando verso la Spagna, mostrando al tempo stesso un graduale indebolimento. Questa evoluzione contribuisce a ridurre ulteriormente l’intensità della perturbazione, già di per sé piuttosto modesta, che ha interessato l’Italia. Il fronte perturbato continuerà comunque a interessare il nostro territorio, ma senza determinare condizioni di maltempo particolarmente intenso. Nel corso della giornata potranno tuttavia svilupparsi rovesci sparsi e, localmente, anche temporali, soprattutto nelle aree interne durante le ore pomeridiane. Questi fenomeni saranno favoriti dal riscaldamento diurno dell’aria, che fornirà l’energia necessaria allo sviluppo dell’instabilità convettiva.

Le temperature minime di oggi, sabato 7 marzo 2026:

+0°C a Belluno

a Belluno +1°C a L’Aquila

a L’Aquila +2°C a Cuneo, Novara, Parma, Sondrio

a Cuneo, Novara, Parma, Sondrio +3°C a Aosta, Bolzano, Brescia, Piacenza, Rimini, Treviso, Verona

a Aosta, Bolzano, Brescia, Piacenza, Rimini, Treviso, Verona +4°C a Cervia, Firenze, Milano, Udine

a Cervia, Firenze, Milano, Udine +5°C a Bergamo, Bologna, Perugia, Venezia

a Bergamo, Bologna, Perugia, Venezia +6°C a Ancona, Potenza, Trieste

a Ancona, Potenza, Trieste +7°C a Grosseto, Padova, Torino, Viterbo

a Grosseto, Padova, Torino, Viterbo +8°C a Pescara, Pisa

a Pescara, Pisa +9°C a Albenga, Bari, Brindisi, Olbia, Rieti, Termoli

a Albenga, Bari, Brindisi, Olbia, Rieti, Termoli +10°C a Alghero, Lecce, Palermo, Roma

a Alghero, Lecce, Palermo, Roma +11°C a Genova, Napoli

a Genova, Napoli +12°C a Cagliari, Catania, Gela, Lamezia Terme, Pantelleria

a Cagliari, Catania, Gela, Lamezia Terme, Pantelleria +13°C a Crotone, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Trapani

a Crotone, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca, Trapani +15°C a Lampedusa, Messina.

