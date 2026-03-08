Meteo, le temperature minime di oggi 8 Marzo: +1°C a Cuneo

Sebbene il quadro barico continui a essere dominato dall’alta pressione, l’atmosfera non risulta completamente stabile. La presenza di una debole circolazione depressionaria in quota tra Spagna e Francia favorisce infatti l’afflusso di aria leggermente più fresca alle medie quote, elemento che contribuisce alla formazione di nuvolosità irregolare su diverse aree della Penisola. Durante le ore pomeridiane, il progressivo riscaldamento del suolo potrà accentuare l’instabilità locale, innescando i primi fenomeni convettivi della stagione, soprattutto nelle zone interne e con maggiore probabilità sulle regioni del Centro-Sud. Si tratterà per lo più di rovesci isolati o brevi temporali, tipici delle fasi primaverili caratterizzate da aria più fresca in quota.
Le temperature minime di oggi, domenica 8 marzo 2026:
- +1°C a Belluno, Cuneo
- +2°C a Aosta, Bolzano, Novara
- +3°C a Parma, Piacenza, Treviso, Udine, Venezia, Verona
- +4°C a Brescia, Milano, Rimini
- +5°C a Ancona, Bologna, Cervia
- +6°C a Bergamo, Olbia, Padova, Trieste
- +7°C a L’Aquila
- +8°C a Alghero, Lamezia Terme, Pescara, Potenza
- +9°C a Albenga, Napoli, Perugia, Torino, Viterbo
- +10°C a Bari, Firenze, Termoli
- +11°C a Genova, Grosseto, Pisa, Roma
- +12°C a Brindisi, Crotone, Lecce, Palermo, S.Maria Di Leuca, Trapani
- +13°C a Catania, Gela, Reggio Calabria
- +14°C a Cagliari, Messina, Pantelleria
- +15°C a Lampedusa
