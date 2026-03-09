Meteo, le temperature minime di oggi 9 Marzo: +1°C a Belluno

All’inizio della settimana l’anticiclone continuerà a dominare gran parte dell’Europa centrale e meridionale, estendendo la propria influenza anche sull’Italia. Nonostante il quadro generalmente stabile, la presenza di correnti orientali di matrice balcanica che si infiltrano ai margini dell’alta pressione favorirà condizioni di instabilità locale. Già dalle prime ore della giornata potranno infatti verificarsi rovesci isolati su alcuni settori della Sicilia, della Puglia e del Nord-Ovest. Nel corso della giornata, il persistere del flusso orientale potrà alimentare ulteriori fenomeni sparsi nelle aree interne del Centro-Sud, mentre con il sopraggiungere della sera la tendenza sarà verso una graduale attenuazione dell’instabilità.

Le temperature minime di oggi, lunedì 9 marzo 2026:

+1°C a Belluno

a Belluno +2°C a Cuneo

a Cuneo +3°C a Bolzano, Cervia, Rimini

a Bolzano, Cervia, Rimini +4°C a Aosta, Brescia, Novara, Verona

a Aosta, Brescia, Novara, Verona +5°C a Firenze, L’Aquila, Treviso

a Firenze, L’Aquila, Treviso +6°C a Bologna, Potenza, Venezia

a Bologna, Potenza, Venezia +7°C a Alghero, Bergamo, Cagliari, Frosinone, Milano, Olbia, Pisa, Udine, Viterbo

a Alghero, Bergamo, Cagliari, Frosinone, Milano, Olbia, Pisa, Udine, Viterbo +8°C a Ancona, Grosseto, Napoli, Parma, Piacenza, Roma, Torino

a Ancona, Grosseto, Napoli, Parma, Piacenza, Roma, Torino +9°C a Latina, Pescara, Trapani, Trieste

a Latina, Pescara, Trapani, Trieste +10°C a Bari, Catania, Foggia, Lecce, Termoli

a Bari, Catania, Foggia, Lecce, Termoli +11°C a Albenga, Crotone, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca

a Albenga, Crotone, Lamezia Terme, Palermo, Reggio Calabria, S.Maria Di Leuca +12°C a Brindisi

a Brindisi +13°C a Gela, Genova, Messina, Pantelleria

a Gela, Genova, Messina, Pantelleria +15°C a Lampedusa

