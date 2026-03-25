Meteo Lombardia: arriva fronte freddo, vento in rinforzo

“L’arrivo di un fronte freddo sulla Alpi da Nord causa l’aumento della ventilazione, anche con caratteristiche favoniche, sulla Lombardia già nel corso di mercoledì 25. La presenza stessa delle Alpi, inoltre, favorirà la formazione di un nuovo minimo barico sull’Italia Settentrionale nel corso di giovedì 26, che entro venerdì 27 si sarà spostato verso il Mar Adriatico e lo avrà percorso verso Sud per poi spostarsi sui Balcani; la presenza di tale minimo, unito al rinforzo dell’alta pressione legata all’Anticiclone delle Azzorre manterrà vivace l’attività del vento sulla Lombardia“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Nel corso di sabato 28 e domenica 29 la discesa, seppure già piuttosto incerta, di un nucleo freddo in quota dalla Francia verso il Mar delle Baleari e il Mare di Alboran causerà per la Lombardia l’attenuazione della ventilazione ed una variabilità prevalentemente legata alla nuvolosità. Da lunedì 30, infine, probabile ripresa dell’attività eolica sulla Lombardia per l’arrivo di un fronte freddo a Nord delle Alpi legato al nuovo rinforzo dell’Anticiclone delle Azzorre e ad una elongata area di bassa pressione estesa dalla Scandinavia verso i Balcani“.

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