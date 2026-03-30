Meteo Lombardia: burrasche di neve sulle Alpi Retiche

“La settimana appena iniziata proporrà ancora una situazione meteorologica in prevalenza asciutta e ventosa, complice la frequente discesa di impulsi freddi dal Nord Europa. Le Alpi, come sempre in queste situazioni, offriranno uno sbarramento a nubi e precipitazioni. Tra oggi, lunedì 30, e domani, martedì 31, prevalenza di sole sulla Lombardia con annuvolamenti compatti solo sulle Alpi Retiche di confine, dove sono previste burrasche di neve“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Venti moderati o forti da nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn nei fondivalle e temporaneamente anche sulla pianura centro-occidentale. Su queste ultime zone le raffiche massime potranno raggiungere i 60-80 km/h, mentre sulle cime alpine e prealpine sono attese velocità massime anche oltre i 100 km/h. Qualche isolato rovescio non è escluso nella prima serata odierna sul mantovano. Temperature massime in calo di 2-4°C nella giornata di martedì“.

Da mercoledì 1° aprile e fino almeno alla giornata di Pasqua, domenica 5 aprile, “la situazione meteorologica permarrà asciutta e spesso soleggiata, con vento a tratti moderato o forte solo in montagna a quote alte, mentre in pianura e a quote basse soffierà nel complesso debole. Temperature massime in progressivo aumento con punte diffusamente oltre i 20°C in pianura da venerdì. Zero termico, in questa seconda fase, compreso tra 1800 e 2400 metri su Alpi e Prealpi“, concludono gli esperti Arpa.

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