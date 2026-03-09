Meteo Lombardia: domani nubi e piogge diffuse

“Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia saranno caratterizzate dalla variabilità per tutta la settimana grazie alla continua rotazione del flusso in quota. Per la giornata di oggi, lunedì 9, sono previste condizioni blandamente stabili con nuvolosità diffusa e ampie schiarite ma probabilità di fenomeni precipitativi anche intensi per lo più locali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Domani, martedì 10, “ci sarà una maggiore copertura nuvolosa e precipitazioni diffuse a partire dai settori sud-occidentali. Nei successivi giorni le nuvole interesseranno la regione così come le precipitazioni, che saranno prevalentemente deboli o molto deboli con una decisa intensificazione verso il fine settimana. Date le condizioni, non è da escludere la formazione di banchi di nebbia in pianura, specie nella parte centrale della settimana. I venti si manterranno deboli o molto deboli con decisi rinforzi verso il fine settimana. Le temperature saranno attorno alla media stagionale nei valori massimi e leggermente al di sopra nei valori minimi; per oggi previste massime in pianura attorno ai 17-18°C“.

