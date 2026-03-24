Meteo Lombardia: fronte freddo da Nord/Ovest, temperature in calo fino a sabato

“La temporanea rimonta della pressione nel corso di martedì 24 causa condizioni del tempo stabili e soleggiate, sebbene già dalla sera stessa il transito della coda di un fronte caldo sulle Alpi sarà l’anticipo, ancora senza effetti, dell’approssimarsi all’Italia Settentrionale di un fronte freddo da Nord-Ovest nel corso di mercoledì 25, foriero di un incremento della ventilazione e di precipitazioni diffuse“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La ventilazione sarà anche l’elemento principale del tempo nei giorni successivi, caratterizzati dal contrasto tra un’area di alta pressione a Nord e a Ovest delle Alpi e una bassa in lento spostamento tra l’Italia Settentrionale ed i Balcani; in queste giornate la nuvolosità sarà variabile ma è ridotta la probabilità di precipitazioni se non, di tanto in tanto, sui rilievi alpini di confine. Temperature in lento progressivo calo fino a sabato 28, in probabile lenta ripresa in seguito“.

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