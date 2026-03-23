Meteo Lombardia: fronte freddo in arrivo, porterà pioggia e vento forte

“La temporanea rimonta della pressione attesa tra lunedì 23 e martedì 24 causa condizioni del tempo stabili e soleggiate. Già dalla sera di martedì 24, tuttavia, il transito della coda di un fronte caldo sulle Alpi è l’anticipo, ancora senza effetti, dell’approssimarsi all’Italia Settentrionale di un fronte freddo da Nord-Ovest nel corso di mercoledì 25, foriero di un incremento della ventilazione e di precipitazioni diffuse. La ventilazione sarà anche l’elemento principale del tempo nei giorni successivi, caratterizzati dal contrasto tra un’area di alta pressione a Nord e a Ovest delle Alpi e una bassa in lento spostamento tra l’Italia Settentrionale ed i Balcani; in queste giornate la nuvolosità sarà variabile ma è ridotta la probabilità di precipitazioni se non, di tanto in tanto, sui rilievi alpini di confine“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.