Meteo Lombardia: il foehn spazza la regione, raffiche fino a 100 km/h

“L’inizio della settimana proporrà ancora una situazione meteorologica in prevalenza asciutta e ventosa, complice la discesa di un impulso freddo dal Nord Europa. Oggi, martedì 31, prevalenza di sole sull’intera regione. Venti moderati o forti da nord su Alpi e Prealpi, a carattere di foehn nei fondivalle e temporaneamente anche sulla pianura centro-occidentale. Su queste ultime zone le raffiche massime potranno raggiungere i 60-80 km/h, mentre sulle cime alpine e prealpine sono attese velocità massime anche oltre i 100 km/h. Temperature in lieve calo rispetto a ieri“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.

“La graduale espansione di un promontorio dall’Atlantico verso l’Europa Centrale garantirà per i giorni successivi e per l’intero weekend di Pasqua una situazione meteorologica stabile e in prevalenza soleggiata; le temperature sono previste in graduale aumento, con punte massime tra venerdì 3 e lunedì 6 intorno a 20 °C in pianura. In crescita anche la quota dello zero termico sulle Alpi, che si porterà oltre i 2500 metri da domenica 5. Da martedì 7 la situazione meteorologica potrebbe cambiare in favore di correnti umide atlantiche, per cui con probabilità ancora bassa si segnala un possibile aumento delle nubi e il ritorno delle precipitazioni“, concludono gli esperti Arpa.

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