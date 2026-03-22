Meteo Lombardia: la nuova settimana inizia con il sole, mercoledì tornano pioggia e neve

“La nuova settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile e asciutto, per cui tra lunedì 23 e martedì 24 è atteso un ritorno del sole con temperature in nuovo rialzo. Da mercoledì 25 sarà probabile il ritorno a condizioni di variabilità con possibilità di piogge e nevicate, per l’avvicinamento di una vasta area perturbata dal Nord Atlantico“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.