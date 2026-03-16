Meteo Lombardia: la primavera porta un nuovo vortice perturbato

“Sulla Lombardia stiamo assistendo ad un netto miglioramento delle condizioni meteo, grazie all’espansione di un vasto anticiclone dall’Atlantico verso il Mediterraneo. La giornata di lunedì 16 sarà quindi asciutta e soleggiata, con ventilazione vivace da nord in montagna e temperature in netto aumento rispetto a ieri. Martedì 17 ancora condizioni di marcata stabilità, le novità saranno rappresentate da venti nuovamente deboli e temperature in moderato calo, ma pur sempre con valori gradevoli durante il pomeriggio“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Mercoledì 18, un vortice perturbato in discesa verso l’Italia centro-meridionale apporterà un modesto aumento delle nubi e qualche isolata e debole precipitazione, ma sarà seguito già giovedì 19 da un veloce ripristino a condizioni atmosferiche anticicloniche e quindi stabili. Temperature massime in nuovo aumento in questa fase con punte fino a 16-18°C. Per l’intero periodo la quota dello zero termico oscillerà tra 1600-2000 metri, con un temporaneo calo sin verso i 1200 metri nelle prime ore di mercoledì. Riguardo il periodo da venerdì 20 a domenica 22, da monitorare il possibile arrivo di un nuovo vortice perturbato in discesa dall’Europa Settentrionale“.

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