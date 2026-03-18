Meteo Lombardia: netto rinforzo del vento nelle prossime ore

“Sulla Lombardia sono attese oggi condizioni di variabilità per l’ingresso di un debole fronte di aria fredda da est, associato alla presenza di un vortice perturbato che ha già raggiunto l’Italia Meridionale. Nelle prossime ore avremo un modesto aumento delle nubi e qualche isolata e debole precipitazione sul Mantovano e sull’Appennino, ma soprattutto ci attendiamo un netto rinforzo del vento da est/nord-est ancora su Appennino e pianura mantovana con raffiche fino a 50-60 km/h“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Giovedì 19 assisteremo ad un veloce ripristino di condizioni atmosferiche stabili e soleggiate, con associato un aumento delle temperature massime di 2-4 °C. La quota dello zero termico risalirà dai 1200 metri di oggi ai 1600-1800 metri di giovedì. Venerdì 20 poche novità e ancora prevalenza di sole, mentre tra sabato 21 e domenica 22 si conferma l’arrivo di un nucleo perturbato dall’Europa Settentrionale colmo di aria molto fredda: in questa sarà probabile una maggiore variabilità con qualche debole precipitazione sui rilievi, anche nevosa oltre i 1500 metri. Le temperature massime subiranno un lieve calo, mantenendosi comunque su valori vicini alle medie del periodo. Quota dello zero termico in nuovo calo sin verso i 1200 metri. L’inizio della nuova settimana vedrà un predominanza di correnti settentrionali e una generale bassa probabilità di precipitazioni. Temperature stazionarie o in lieve aumento“.

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