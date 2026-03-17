Meteo Lombardia: nuovo colpo di coda invernale nel weekend

“Sulla Lombardia si confermano condizioni meteorologiche stabili, grazie alla presenza di un vasto anticiclone ad occupare buona parte dell’Europa Centro-Occidentale. La giornata di martedì 17 presenterà ancora condizioni di marcata stabilità, seppur con un moderato aumento delle nubi atteso tra il pomeriggio e la sera sulla pianura e a ridosso delle Prealpi“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Le temperature sono attese in leggero calo rispetto a ieri, ma con valori diurni, comunque, gradevoli e vicini alle medie del periodo. Mercoledì 18, un vortice perturbato in discesa verso l’Italia centro-meridionale apporterà un modesto aumento delle nubi e qualche isolata e debole precipitazione, ma sarà seguito già giovedì 19 da un veloce ripristino a condizioni atmosferiche anticicloniche e quindi stabili. Temperature massime in nuovo aumento in questa fase con punte fino a 16-18 °C. Per l’intero periodo la quota dello zero termico oscillerà tra 1600-2000 metri, con un temporaneo calo sin verso i 1200 metri nelle prime ore di mercoledì“.

Nuovo colpo di coda invernale nel weekend, nonostante la primavera inizi ufficialmente il 20 marzo: “Venerdì 20 poche novità e ancora prevalenza di sole, mentre tra sabato 21 e domenica 22 si conferma l’arrivo di un nucleo perturbato dall’Europa Settentrionale colmo di aria molto fredda: in questa sarà probabile una maggiore variabilità con qualche debole precipitazioni sui rilievi, oltre ad un calo dei valori massimi. Quota dello zero termico in nuovo calo sin verso i 1200 metri“, concludono gli esperti Arpa.

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