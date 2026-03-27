Meteo Lombardia: nuovo fronte freddo all’orizzonte

“L’allontanamento di un minimo barico dal Mar Adriatico meridionale verso i Balcani tra venerdì 27 e sabato 28 e la contestuale discesa di un nucleo freddo dalla Francia verso il Mar delle Baleari e il Nord Africa fanno in modo che la Lombardia, fino a lunedì 30, si trovi lontano dalle aree maggiormente attive meteorologicamente e goda di condizioni soleggiate o con nuvolosità alta ma innocua“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Nel corso di lunedì 30 l’arrivo di un nuovo fronte freddo da Nord sulle Alpi potrà causare piovaschi sparsi sulla Lombardia, per entrare poi nei giorni a seguire in una fase maggiormente nuvolosa e con possibili piovaschi sebbene con probabilità più ridotta rispetto a lunedì 30. Temperature in progressiva lenta ripresa durante tutto il periodo“.

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