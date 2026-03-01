Meteo Lombardia: perturbazione atlantica all’orizzonte

Domani lunedì 2 marzo 2026 “progressiva diminuzione della nuvolosità, precipitazioni deboli o molto deboli sulla fascia pedemontana al mattino. Martedì 3 e mercoledì 4 cielo sereno o poco nuvoloso, possibilità di deboli precipitazioni sparse di breve durata. In questa fase temperature al di sopra della media stagionale. Giovedì 5 la possibilità dell’avvicinamento di una perturbazione atlantica favorirà tempo più instabile“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale.
