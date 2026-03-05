Meteo Lombardia: perturbazione atlantica all’orizzonte

“Un’area di alta pressione inizialmente collocata sull’Italia mantiene condizioni del tempo stabili sulla Lombardia. Per la maggior parte del periodo la nuvolosità sarà costituita prevalentemente da nebbia e foschia sulla pianura nelle notti, in sollevamento e dissolvimento durante le mattine, e da qualche formazione cumuliforme sui rilievi; fino a sabato 7, inoltre, presenza di velature alte ma innocue“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Tra lunedì 9 e martedì 10 possibilità di un aumento più strutturato della copertura nuvolosa per l’avvicinarsi di una perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico, tuttavia con scarsa probabilità di fenomeni associati. Temperature sostanzialmente stazionarie per tutto il periodo“.

