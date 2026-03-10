Meteo Lombardia: piogge diffuse, possibili rovesci e temporali

“La settimana continua ad essere caratterizzata dalla variabilità a causa di un flusso in quota blando che viene sottoposto a continue rotazioni, portando all’alternanza di fasi più stabili e fasi più instabili. La nuvolosità interesserà la Lombardia per tutto il periodo in quanto l’aria si manterrà umida specie nei medi-bassi strati, ma non è da escludere, in giornate per esempio come giovedì 12 caratterizzate da un flusso secco in quota, la possibilità di diffuse schiarite; ci sarà inoltre la possibilità di nebbia nelle ore notturne. Le precipitazioni saranno diffuse ma non genereranno cumulate significative sul territorio se non in forma molto locale, e, date le condizioni primaverili, si segnala la possibilità di rovesci o temporali“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La ventilazione sarà debole o molto debole variabile, sui rilievi a regime di brezza, e subirà rinforzi da est sulla pianura nelle giornate di oggi, martedì 10, giovedì 12 e sabato 14. Le temperature saranno al di sopra della media stagionale sia nei valori massimi che minimi“.

