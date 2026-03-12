Meteo Lombardia: piogge sparse oggi e domani, sabato 14 marzo peggioramento

“La discesa di una vasta saccatura dalla Scozia determina condizioni di tempo variabili sulla Lombardia con continua rotazione dei flussi in quota e aria umida a tutti gli strati“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La nuvolosità sarà diffusa anche se non sono da escludere ampie schiarite come nella serata di oggi, giovedì 12. Le precipitazioni saranno deboli o molto deboli sparse fino a domani, venerdì 13, per poi insistere nella giornata di sabato 14 sui settori occidentali anche con cumulate moderate. Le temperature saranno leggermente al di sopra della media stagionale nei valori massimi fino a sabato 14, quando subiranno un calo; nei valori minimi si manterranno, grazie alla copertura nuvolosa, generalmente al di sopra della media per tutto il periodo interessato. I venti saranno generalmente deboli e molto deboli anche a regime di brezza sui rilievi tra oggi e domani per poi subire un deciso rinforzo specie sulla pianura per le giornate di sabato 14 e domenica 15. Per l’inizio della prossima settimana è prevista invece una fase più stabile“.

