Meteo Lombardia: sabato arriva “vortice perturbato colmo di aria fredda”

“Sulla Lombardia permane una situazione di marcata stabilità per venti asciutti settentrionali associati alla presenza di una vasta area anticiclonica sull’Europa Centrale. La giornata di oggi, giovedì 19, sarà quindi caratterizzata da tempo soleggiato sull’intera regione. Temperature massime in aumento rispetto a ieri, venti deboli. Venerdì 20 poche novità e prevalenza di sole, con l’eccezione di un modesto transito di velatura nella seconda parte del giorno; valori termici stazionari o in lieve calo riguardo le massime“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale..

Nella giornata di sabato 21 “è atteso l’ingresso di un vortice perturbato colmo di aria fredda, per cui si prevede un generale aumento delle nubi e qualche debole precipitazione sulle Alpi, su quest’ultime con quota neve intorno a 1000-1200 metri. Domenica 22 al mattino possibilità ancora di deboli precipitazioni, seguirà nuvolosità variabile con generale assenza di precipitazioni; in quest’ultima fase le temperature sono previste in lieve calo nei valori massimi, in prevalenza stazionarie le minime. L’inizio della nuova settimana proporrà un ulteriore miglioramento con tempo soleggiato e precipitazioni assenti; le temperature sono attese in nuovo aumento nei valori massimi, questi ultimi in generale oltre le medie del periodo da martedì 24. Possibile successivamente il ritorno di nubi e piogge“, concludono gli esperti Arpa.

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