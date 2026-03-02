Meteo Lombardia: settimana con deboli piovaschi sparsi

“Le condizioni meteorologiche sulla Lombardia sono determinate dalla presenza di un vasto campo di alta pressione che nel corso della settimana in corso trasla lentamente dal bacino occidentale del Mar Mediterraneo verso l’Europa centro-orientale. Questo causerà giornate prevalentemente soleggiate e con lo sviluppo di nebbia e foschia sulla pianura nelle ore più fredde“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Soltanto a tratti, nello specifico nel corso di lunedì 2, la presenza transitoria di un debole minimo barico secondario favorirà una maggior presenza di nubi e la possibilità di deboli piovaschi sparsi; analoghi effetti, a causa della presenza sul bacino occidentale del Mar Mediterraneo tra giovedì 5 e venerdì 6, seppure con una più ridotta probabilità di precipitazioni. Temperature minimo in calo martedì 3 e poi in successiva lenta ripresa, massime in lento e progressivo aumento per tutta la settimana“.

