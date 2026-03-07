Meteo Lombardia: stabilità atmosferica con qualche foschia

La Lombardia continua a vivere giornate di tempo stabile grazie a un’area di alta pressione che interessa l’Italia e l’Europa centrale. Tuttavia, nebbia e foschia sulle pianure e nubi sparse sui rilievi caratterizzeranno le condizioni meteorologiche, soprattutto nelle ore più fredde e in quelle pomeridiane. Di seguito le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di ARPA regionale.

Nuvolosità e visibilità:

Nelle notti la pianura sarà interessata da nebbia e foschia, con tendenza a sollevarsi e dissolversi durante le mattine;

Temporanei passaggi di nubi alte e, a tratti, spesse non porteranno fenomeni significativi;

Sui rilievi si potranno formare modeste nubi cumuliformi nelle ore pomeridiane.

Prossimi giorni:

Tra martedì 10 e mercoledì 11 è previsto un leggero aumento della nuvolosità per l’avvicinamento di una perturbazione atlantica, con scarsa probabilità di pioggia.

Temperature:

Valori sostanzialmente stazionari per l’intero periodo.

