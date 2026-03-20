Meteo Lombardia: vortice perturbato nel weekend, temperature massime in calo

“L’espansione di un vasto anticiclone sull’Europa Centrale favorisce l’afflusso di correnti asciutte settentrionali sul Nord Italia, proponendo anche sulla Lombardia condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Oggi, venerdì 20, si conferma una situazione di cielo sereno o poco nuvoloso sull’intera regione“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “Nel corso del fine settimana è previsto l’arrivo di un vortice perturbato colmo di aria più fredda, che apporterà condizioni di maggiore variabilità e qualche precipitazione; nel dettaglio, sono attese deboli precipitazioni su Alpi e Prealpi dal pomeriggio di sabato 21 alle prime ore di domenica 22, nevose oltre i 1000-1200 metri“.

Sempre domenica, “qualche debole pioggia è attesa al mattino sui settori di pianura occidentali, mentre nel pomeriggio precipitazioni isolate saranno ancora possibili sulle Alpi. In quest’ultima fase è atteso un calo delle temperature massime, accentuato da un rinforzo del vento da est sulla pianura. La nuova settimana si aprirà all’insegna del tempo stabile e asciutto, per cui tra lunedì 23 e martedì 24 è atteso un ritorno del sole con temperature in nuovo rialzo. Da mercoledì 25 sarà probabile il ritorno a condizioni di variabilità con possibilità di piogge e nevicate, per l’avvicinamento di una vasta area perturbata dal Nord Atlantico“, concludono gli esperi Arpa.

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