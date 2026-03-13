Meteo Lombardia, weekend guastato dalla pioggia: ecco le zone più a rischio

“La discesa di una vasta saccatura dalla Scozia determina condizioni di tempo variabili sulla Lombardia con continua rotazione dei flussi in quota e aria umida a tutti gli strati. Per l’intero periodo ci sarà una diffusa copertura nuvolosa mentre le precipitazioni interesseranno la regione con fenomeni diffusi moderati e forti specie tra sabato 14 e domenica 15 sui settori occidentali mentre si indeboliranno con l’inizio della prossima settimana“: queste le previsioni meteo per la Lombardia riportate nel bollettino di Arpa regionale. “La ventilazione subirà un deciso rinforzo sempre nelle giornate sabato 14 e domenica 15 specie in pianura da est, mentre nei restanti momenti sarà debole o molto debole e a regime di brezza sui rilievi. Le temperature si manterranno in linea con la media del periodo e subiranno un calo nella giornata di domani, sabato 14“.

