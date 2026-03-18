Meteo, mini Medicane nel Mediterraneo: ciclone con caratteristiche subtropicali raggiunge la Libia portando piogge torrenziali e tempeste

Un piccolo ciclone nato sul Mediterraneo centrale, lo stesso che ha portato maltempo al Centro-Sud Italia, è riuscito nelle ultime ore a trasformarsi in un sistema con caratteristiche subtropicali e ha appena effettuato il landfall sulla costa orientale della Libia, tra Bengasi e Agedabia. Le immagini satellitari mostrano un nucleo molto compatto a ridosso del litorale libico, con piogge intense e raffiche di vento violente lungo la fascia costiera, mentre le zone desertiche sono investite anche da polvere sahariana sollevate dal forte gradiente di pressione.

Con il landfall sulla Cirenaica il ciclone inizierà rapidamente ad indebolirsi perché privo di quell’energia fornita dalle acque relativamente calde del Mediterraneo, ma nelle prossime ore potrà comunque ancora determinare nubifragi, allagamenti e blackout lungo il suo tragitto, prima di dissiparsi e lasciare spazio ad una marcata instabilità.

Nel Mediterraneo possono formarsi cicloni con caratteristiche simili ai sistemi tropicali, che sono chiamati TLC – Tropical Like Cyclone, cicloni simil-tropicali oppure Medicane – Mediterranean Hurricane. Sono sistemi di bassa pressione che hanno un’evoluzione dinamica simile a quella dei cicloni tropicali, anche se in genere sono meno estesi e di minore durata. Questi fenomeni possono presentarsi con una cadenza di circa un evento all’anno.

Questi sistemi fanno parte dei cicloni delle medie latitudini, comprese quelle europee e mediterranee, e che per questo sono chiamati extratropicali (extratropical cyclones). I sistemi prettamente tropicali hanno una genesi e dinamica completamente diversa da quelli extratropicali. In quelli tropicali, infatti, l’energia del sistema deriva dalla condensazione del vapore acqueo “aspirato” dal sistema sopra la superficie del mare, mentre in quelli extratropicali l’energia proviene dalla differenza di temperatura tra la massa d’aria calda (tipicamente subtropicale) e quella fredda (tipicamente subpolare, talora artica) dal cui scontro ha origine il sistema.

Questo vuol dire che i cicloni simil-tropicali che si generano nel Mediterraneo hanno una genesi mista, cioè per formarsi hanno comunque bisogno del contributo di una situazione perturbata già presente sulla scena meteorologica. Questo accade perché sia la temperatura superficiale che l’estensione del Mediterraneo sono notevolmente inferiori a quelle di un oceano tropicale.

Il periodo autunnale risulta statisticamente come uno dei più probabili per fenomeni di questo tipo, anche se si possono presentare comunque nel periodo invernale. Il ciclone simil-tropicale si presenta come una spirale di nubi con un occhio ben delineato. È caratterizzato da persistenti e abbondanti piogge a prevalente carattere temporalesco e di rovescio e da venti violenti, che possono superare i 50 – 80 nodi (100 – 150 km/h), con intensità fino a tempesta o uragano che può generare condizioni di mare in tempesta.

I venti producono, sulla costa, mareggiate di particolare gravità. A ciò si può aggiungere un brusco innalzamento del livello del mare. A seguito dell’impatto con la terraferma, il ciclone tende a perdere forza.