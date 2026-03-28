Meteo, possibile Medicane sul Sud Italia: ciclone fino a 970 hPa tra Ionio e Sicilia, rischio piogge torrenziali e venti di tempesta

Un inizio di aprile con un possibile ‘Medicane’ alle porte del Sud Italia: i modelli lo stanno fiutando, ma la prudenza resta d’obbligo. Nelle ultime corse del modello europeo ECMWF, infatti, è comparso uno scenario decisamente particolare: tra fine marzo e i primissimi giorni di aprile potrebbe formarsi un ciclone molto profondo sul Mediterraneo meridionale, a sud dell’Italia, con caratteristiche simili a quelle di un ‘Medicane’, cioè un uragano in miniatura. Secondo le ultime simulazioni, il vortice potrebbe scavarsi fino a valori di pressione intorno ai 970–975 hPa, presentando un centro ben definito, forte attività temporalesca attorno al ‘cuore’ del sistema e venti di tempesta.

Con il termine “Medicane” si indica un ciclone particolare che nasce nel Mediterraneo e che può assumere un aspetto simile a quello di un uragano: nucleo caldo, un possibile “occhio” al centro, bande di piogge intense e venti molto forti attorno.

A differenza degli uragani tropicali veri e propri, però, questi sistemi si sviluppano in presenza di aria fredda in quota e su mari meno caldi, frutto dell’incontro tra dinamiche tipiche delle perturbazioni atlantiche e processi più simili al mondo tropicale.

Se lo scenario venisse confermato, le aree più coinvolte sarebbero soprattutto le regioni del Sud, in particolare il versante ionico, ed il medio-basso versante adriatico: Sicilia, Calabria, Puglia, Molise e Abruzzo potrebbero fare i conti con piogge molto intense concentrate in poche ore, forti raffiche di vento e mareggiate sulle coste esposte.

In situazioni di questo tipo non sono da escludere allagamenti rapidi, criticità idrogeologiche nei settori più fragili e una vivace attività temporalesca, con molti fulmini e locali grandinate.

È però importante sottolineare che si parla ancora di uno scenario a diversi giorni di distanza: la posizione esatta del vortice, la sua intensità e perfino la reale natura del sistema in questione possono cambiare sensibilmente con i prossimi aggiornamenti.

Vi invitiamo quindi alla prudenza: niente allarmismi, ma nemmeno sottovalutazione di un possibile evento raro per il periodo, da seguire passo dopo passo con gli aggiornamenti ufficiali dei centri meteo e della Protezione Civile.

Negli ultimi decenni l’Italia è già finita più volte sulla traiettoria dei cosiddetti ‘Medicane’, i cicloni mediterranei che possono assumere tratti simili a quelli di un uragano in miniatura. Questi episodi, pur rari, hanno lasciato il segno soprattutto sulle regioni del Sud e sulle isole maggiori. Tra i precedenti più seri c’è il ciclone “Cornelia” dell’ottobre 1996, che attraversò il Tirreno e colpì Sicilia e Calabria con piogge molto intense, mare molto agitato e raffiche di vento violente. In diverse località si registrarono danni a infrastrutture costiere e disagi alla navigazione.

Un altro episodio di rilievo è quello di dicembre 2005, noto come “Zeo”, sviluppatosi tra il Canale di Sicilia e il mar Libico: pur restando in gran parte sul mare, riuscì comunque a investire la Sicilia con venti tempestosi e piogge a carattere alluvionale, causando danni e criticità diffuse. Nel novembre 2014 un sistema battezzato “Vega” interessò il basso Ionio e il settore sud-orientale della Sicilia, in particolare il Siracusano, con nubifragi, allagamenti e mareggiate lungo le coste esposte. Pochi giorni dopo, a inizio dicembre, un altro ciclone, “Xandra”, mostrò caratteristiche simili sul Tirreno, portando maltempo intenso anche sulle coste del Lazio.

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