Meteo, record di caldo in USA: ondata subtropicale fa impennare le temperature con punte di +36°C e nuovi record tra Texas, Florida e Alabama

Come ampiamente previsto, un’ondata di caldo decisamente anomalo sta interessando gran parte degli Stati Uniti centro-orientali, con temperature massime tipiche di inizio estate. L’avvezione di aria molto calda di origine subtropicale, sospinta da un promontorio anticiclonico posizionato sul Golfo del Messico, ha fatto impennare le temperature su valori davvero eccezionali per il periodo. Nel corso della giornata di ieri, infatti, si sono registrate punte di +36°C in Texas, +33°C tra Louisiana e Florida, +32°C in Mississippi, Nord Carolina e Carolina del Sud, +31°C tra Georgia, Arkansas, Alabama e Tennessee, e valori ancora prossimi ai +28/+29°C fino alla Virginia, Kentucky, Indiana, Ohio e Illinois.

Si tratta di valori straordinariamente elevati per la prima decade di marzo, ben oltre le medie del periodo. In alcune località si sono addirittura stabiliti nuovi record mensili di temperatura massima, come ad esempio i +33°C registrati a Naples (Florida) e i +32°C a Greenwood (Alabama), che superano i precedenti record registrati durante il mese di marzo.

Questa fase di caldo fuori stagione testimonia la persistenza di una configurazione sinottica dominata da un robusto anticiclone subtropicale in particolar modo sul settore sud-orientale degli Stati Uniti, con successiva avvezione di masse d’aria calda fino ai Grandi Laghi. Fortunatamente, secondo gli ultimi aggiornamenti, il mese potrebbe vedere un graduale ritorno a condizioni più consone al periodo, ma il segnale di un inizio stagione eccezionalmente caldo resta ben evidente nel quadro meteo-climatico degli Stati Uniti.