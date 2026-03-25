Meteo, richiamo prefrontale in atto sull’Abruzzo: Libeccio e Garbino spingono i termometri oltre i +20°C, ma da domani arriva il gelo con piogge e neve a bassa quota

Sull’Abruzzo le ultime ore sono caratterizzate da un clima insolitamente mite e da venti di Libeccio e Garbino, con temperature superiori ai +20°C in molte località. Nel frattempo, una nuova perturbazione cambierà radicalmente il tempo sul territorio. L’aria fredda in arrivo dal Mare del Nord, di origine polare marittima, raggiungerà il Nord Italia nella notte tra mercoledì e giovedì, per poi estendersi rapidamente verso le regioni adriatiche tra domani e venerdì. Il contrasto con l’aria più mite preesistente favorirà la formazione di un vortice di bassa pressione nei pressi della Romagna, che muoverà lentamente verso la Grecia entro sabato mattina.

Nelle prossime ore i venti di Libeccio aumenteranno con intensità moderata o forte, accompagnati da un Garbino sostenuto sul versante adriatico, soprattutto tra il Chietino e l’Abruzzo interno, dove le temperature hanno raggiunto oggi valori primaverili: +21°C a Pratola Peligna, +20,9°C a Chieti, +20°C a Castiglione a Casauria, poco sotto i +20°C in molte altre località.

Dal pomeriggio di giovedì la situazione cambierà bruscamente: la nuvolosità aumenterà ovunque e arriveranno le prime piogge sull’Aquilano, in estensione verso la fascia adriatica. In serata soffierà una Tramontana burrascosa con piogge diffuse, temporali e possibili episodi di graupel, cioè piccoli chicchi di neve tonda.

La neve farà la sua comparsa inizialmente tra 1000 e 1200 metri, ma la quota si abbasserà rapidamente fino a 300-600 metri nella notte su venerdì. Le temperature subiranno un netto calo, mettendo fine alla parentesi mite di questi giorni.

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