Meteo Russia: caldo record a marzo per Mosca e San Pietroburgo

La temperatura media di marzo ha raggiunto i +4,5°C a Mosca e i +4,6°C a San Pietroburgo, un record storico, secondo quanto riportato dai media nazionali. Al 30 marzo, la temperatura media mensile nella capitale russa è stata di +4,5°C, superando il precedente record di +4,4°C stabilito nel 2007. A San Pietroburgo, la seconda città più grande del Paese, la temperatura media è stata di +4,6°C, superando di 1°C il precedente record, anch’esso stabilito 19 anni fa. “Il tempo in città e nella regione circostante rimarrà praticamente invariato nei prossimi giorni. Le temperature diurne si manterranno al di sopra dei +10°C“, ha scritto il capo del Servizio meteorologico di San Pietroburgo sul suo canale Telegram. L’esperto attribuisce il fenomeno a un anticiclone in costante rigenerazione che impedisce all’aria fredda di raggiungere la regione.

Lo scorso inverno è stato caratterizzato da abbondanti nevicate nella parte europea della Russia, con Mosca che ha registrato la notte più fredda il 3 febbraio, con minime di -21,6°C e -28,9°C nella regione limitrofa.