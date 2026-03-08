Meteo, sabbia del Sahara sulle Alpi: spettacolo raro e straordinario a Ceresole Reale | FOTO

La situazione meteo in Europa è dominata da un ciclone mediterraneo che ha colpito i settori occidentali del continente nei giorni scorsi, tra Spagna e Francia, spostandosi poi verso l’Italia, portando piogge soprattutto in Sardegna e poi al Centro-Sud. L’altro elemento caratterizzante è l’immensa quantità di sabbia del Sahara che il ciclone ha sollevato e trascinato verso nord, spingendola ad invadere l’Europa. La sabbia ha persino raggiunto i settori del Nord Europa. In Italia, immagini suggestive del fenomeno arrivano dalle Alpi: a Ceresole Reale, località del Torinese a 1.600 metri di quota, si vedono le particelle in sospensione nell’aria, offuscando il cielo. Uno spettacolo raro e straordinario.

