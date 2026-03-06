Meteo Spagna, allerta massima per la DANA: dopo la tempesta Regina arrivano nubifragi e neve

Il colpo di coda dell’inverno sta per sferzare con estrema violenza il territorio spagnolo, portando un’ondata di maltempo che non lascerà tregua durante tutto il fine settimana. Nonostante l’allontanamento della tempesta Regina – la 17ª della stagione, battezzata dall’istituto portoghese IPMA per il suo impatto sulle coste atlantiche – la situazione meteorologica in Spagna è destinata a peggiorare drasticamente a causa della formazione di una DANA (Depressione Isolata nei Livelli Alti, una “goccia fredda”). Questo sistema di bassa pressione, situato in prossimità della Penisola Iberica e alimentato da un afflusso di aria fredda in quota, agirà come un vero e proprio “motore dell’instabilità”, innescando flussi di venti umidi carichi di precipitazioni. L’agenzia meteorologica statale spagnola (AEMET) ha già attivato numerose allerte, avvertendo che il weekend sarà segnato da piogge torrenziali, possibili grandinate e un ritorno prepotente della neve a bassa quota, trasformando quello che doveva essere l’inizio della primavera in un pieno scenario invernale in gran parte delle comunità autonome spagnole.

Sabato nero in Spagna: le regioni a rischio nubifragi

Secondo gli ultimi aggiornamenti dell’AEMET, sabato sarà la giornata più critica per la Spagna. Sebbene l’incertezza sulla traiettoria esatta della DANA rimanga alta, i modelli meteorologici indicano chiaramente le aree della penisola che subiranno l’impatto maggiore:

Litorale Mediterraneo: la Comunità Valenciana e la Catalogna sono sotto osservazione speciale. In queste zone della Spagna orientale si prevedono piogge persistenti e intensità notevoli, che potrebbero superare i record già registrati durante il passaggio di Regina (come i 70 mm toccati a Pinet, nel territorio valenciano);

la e la sono sotto osservazione speciale. In queste zone della Spagna orientale si prevedono piogge persistenti e intensità notevoli, che potrebbero superare i record già registrati durante il passaggio di Regina (come i 70 mm toccati a Pinet, nel territorio valenciano); Sud della Spagna: l’ Andalusia dovrà fare i conti con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento che potrebbero complicare la circolazione stradale;

l’ dovrà fare i conti con temporali intensi, grandinate e forti raffiche di vento che potrebbero complicare la circolazione stradale; Nord e area Cantabrica: nelle zone montuose delle Asturie, gli esperti prevedono accumuli fino a 80 litri per metro quadrato, con possibili disagi ai collegamenti viari settentrionali.

Neve e temperature in picchiata: l’inverno torna sui rilievi spagnoli

Il peggioramento meteo sarà accompagnato da un deciso calo delle temperature diurne in gran parte della Spagna. Questo sbalzo termico riporterà la neve su molti rilievi spagnoli, con una quota neve in sensibile abbassamento:

Quota neve: nel Nord/Ovest della Spagna, i fiocchi cadranno a partire dai 1.300-1.500 metri; Cordigliera Cantabrica: sono previste nevicate abbondanti che potrebbero causare blocchi stradali sui passi di montagna tra il Nord e il Centro del Paese; Balearei: anche l’arcipelago delle Baleari non sarà risparmiato, con piogge sparse e venti forti che segneranno la fine di una settimana decisamente turbolenta.

Le previsioni meteo per domenica

Per la giornata di domenica, l’AEMET prevede che l’instabilità della DANA inizi a scemare leggermente su gran parte della Spagna, sebbene resisteranno cieli coperti e piogge residue. Sarà la conclusione di una settimana anomala, che ha riportato prepotentemente il clima di gennaio nel cuore del marzo spagnolo.