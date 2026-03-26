Meteo, tempesta Deborah: oltre un metro di neve in arrivo e visibilità ridotta, situazione critica in Appennino

Vere e proprie bufere di neve sono attese nelle prossime ore sull’Appennino centro-settentrionale, soprattutto lungo il versante adriatico. Le correnti fredde nord-orientali stanno alimentando un vortice di bassa pressione che convoglia nubi e precipitazioni verso le regioni di Emilia-Romagna, Marche e Abruzzo. In questo contesto, tra oggi e sabato mattina potrà cadere oltre un metro di neve fresca oltre gli 800-1000 metri di quota, con paesaggi destinati a imbiancarsi in modo eccezionale.

Non sarà però solo una questione di alta montagna. Anche a quote collinari sono attesi accumuli importanti, sufficienti a creare difficoltà alla circolazione stradale e possibili interruzioni locali dei collegamenti. I settori più colpiti saranno quelli compresi tra l’Appennino romagnolo e quello abruzzese, dove le nevicate potranno insistere per molte ore consecutive, accompagnate da temperature in sensibile calo.

A rendere il quadro ancora più critico ci penserà il vento. Le forti raffiche di Bora, attese soprattutto lungo le vallate esposte e sui crinali, potranno sollevare la neve appena caduta, dando luogo a veri e propri muri bianchi che ridurranno drasticamente la visibilità. In queste condizioni, anche brevi spostamenti possono diventare rischiosi, soprattutto nelle aree montane e lungo i tratti stradali più esposti.

Per questo motivo la Protezione Civile raccomanda di evitare viaggi non indispensabili verso le zone interessate dall’ondata di maltempo. Chi vive o lavora in montagna è invitato a informarsi in anticipo sulle condizioni delle strade, a dotarsi di adeguata attrezzatura invernale e a seguire con attenzione gli aggiornamenti meteo e gli avvisi diramati dagli Enti ufficiali.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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Le Previsioni Meteo Regione per Regione: