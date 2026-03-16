Meteo, tempesta di vento colpisce Cipro: raffiche oltre i 7 Beaufort abbattono alberi e causano disagi alla circolazione stradale | FOTO

Raffiche di vento particolarmente intense, che in alcuni fasi hanno superato i 7 gradi della scala Beaufort, hanno imperversato su diverse aree di Cipro durante la scorsa notte e durante la mattinata odierna. Le forti raffiche hanno provocato la caduta di numerosi alberi, con conseguenti problemi alla circolazione stradale e qualche danno in diversi comuni. Le squadre di soccorso comunali sono entrate immediatamente in azione, intervenendo già dalle prime ore della giornata per liberare le carreggiate e rimuovere i tronchi e rami pericolanti. In alcuni casi è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza strade e abitazioni colpite dal maltempo.

Non si segnalano fortunatamente feriti, ma la Protezione Civile raccomanda prudenza agli automobilisti e invita i cittadini a evitare spostamenti non necessari fino al miglioramento delle condizioni meteo previsto per le prossime ore.

Le tempeste di vento distruttive sono relativamente rare a Cipro, ma l’isola è nota comunque per essere piuttosto ventosa, specialmente in alcune stagioni.

C’è da premettere che Cipro è una destinazione preferita per il kitesurf, il che spiega la presenza di vento frequente, in particolare venti termici che soffiano da aprile/maggio fino a settembre/ottobre. Durante la stagione estiva, la costa è caratterizzata da brezze marine costanti che mitigano il caldo intenso.

Le condizioni di forte vento, associate a piogge intense, sono più probabili durante i mesi invernali, ossia tra novembre e marzo.