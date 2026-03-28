Meteo Toscana: da lunedì tornano pioggia e neve

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso. Aumento della nuvolosità in serata sul nord ovest.
Venti: deboli da ovest, nord-ovest; moderati di Maestrale lungo la costa nel pomeriggio-sera.
Mari: da poco mossi a mossi.
Temperature: minime in diminuzione con locali gelate nei fondovalle più interni, massime in aumento fino a 17-19°C.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso, schiarite dal pomeriggio.
Venti: tra deboli e moderati nord orientali.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi a largo.
Temperature: in lieve aumento le minime più sensibile sulle zone settentrionali, in calo le massime.
Lunedì 30 inizialmente poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità nel corso della giornata associata a locali precipitazioni in serata, nevose oltre 1300-1400 metri.
Venti: deboli variabili, tendenti a nord-est in serata.
Mari: poco mossi. Mossi al largo dalla tarda serata.
Temperature: minime stazionarie, massime in aumento.
Martedì 31 nuvoloso in mattinata con locali precipitazioni (neve in Appennino intorno a 1000 metri), schiarite dal pomeriggio.
Venti: moderati o forti da nord est.
Mari: mossi sotto costa, molto mossi al largo.
Temperature: in sensibile calo le massime.
Mercoledì 1° aprile molto nuvoloso.
Venti: forti orientali.
Mari: poco mossi sottocosta, molto mossi al largo.
Temperature: in lieve calo.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.