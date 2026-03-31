Meteo Toscana: domani neve in Appennino oltre 700 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso o molto nuvoloso con locali precipitazioni in rapido esaurimento già dalle prossime ore.
Venti: moderati o forti da nord-est.
Mari: mossi sotto costa, localmente molto mossi al largo.
Temperature: in sensibile calo.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani molto nuvoloso o coperto. Locali precipitazioni, in particolare sull’Appennino, nevose oltre i 700-800 metri di quota.
Venti: forti nord-orientali.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi o molto mossi al largo.
Temperature: minime in lieve aumento, in ulteriore lieve calo le massime.
Giovedì 2 nuvoloso con maggiori addensamenti sulle zone orientali; ampie schiarite dal pomeriggio.
Venti: moderati da nord-est in attenuazione dalla sera.
Mari: poco mossi sotto costa, mossi al largo.
Temperature: minime stazionarie, massime in sensibile aumento.
Venerdì 3 poco nuvoloso con temporanei addensamenti.
Venti: deboli-moderati da nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, localmente mossi a largo.
Temperature: minime in calo, massime in aumento.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.