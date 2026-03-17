Meteo Toscana: domani neve oltre 800 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso salvo nuvolosità anche temporaneamente compatta sui crinali appenninici e sui versanti emiliano-romagnoli dell’Appennino. In serata nuvoloso sulla costa.

Venti: deboli o moderati da nord est.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: in calo. Massime fino a 16-18 °C.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco o parzialmente nuvoloso con addensamenti temporaneamente più consistente in Appennino associati a deboli precipitazioni sparse (neve oltre 800-1000 metri). Migliora nella seconda parte della giornata.

Venti: moderati da nord est con locali rinforzi.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: in ulteriore calo.

Giovedì 19 sereno o poco nuvoloso.

Venti: moderati-forti da nord est in attenuazione.

Mari: poco mossi sottocosta e mossi al largo.

Temperature: massime in aumento.

Venerdì 20 sereno o poco nuvoloso.

Venti: deboli o moderati di Grecale.

Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.

Temperature: minime in deciso calo, massime stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.