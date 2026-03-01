Meteo Toscana: domani rovesci tra Siena e Grosseto

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con possibili locali e temporanee schiarite durante le ore centrali della giornata.

Venti: deboli meridionali.

Mari: poco mossi.

Temperature: pressoché stazionarie.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani nuvoloso con schiarite sulle province settentrionali ed orientali nel pomeriggio. Possibili rovesci tra le province di Siena e Grosseto nel pomeriggio.

Venti: fino a moderati di Scirocco sulla costa, deboli variabili nell’interno.

Mari: da poco mossi a mossi a largo.

Temperature: in lieve aumento le massime sulle province settentrionali, in contenuto calo su quelle meridionali.

Martedì 3 poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso.

Venti: deboli-moderati da est, sud-est sulla costa e in Arcipelago; variabili nelle zone interne.

Mari: in prevalenza poco mossi.

Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento (18-19 °C in pianura).

Mercoledì 4 parzialmente nuvoloso sulle zone centro-meridionali, ampie schiarite altrove.

Venti: deboli variabili.

Mari: poco mossi.

Temperature: stazionarie.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.