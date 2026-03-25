Meteo Toscana: domani torna la neve, fiocchi anche sotto i 600 metri

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso per transito di velature in mattinata con nubi via via più consistenti sulle zone nord-occidentali, dove saranno possibili piogge sparse e, in serata, locali rovesci su Apuane e Appennino settentrionale.

Venti: di Libeccio in graduale rinforzo.

Mari: moto ondoso in aumento fino a mari molto mossi o agitati in chiusura della giornata.

Temperature: stazionarie o in calo le massime sul nord-ovest.

Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani cielo nuvoloso o molto nuvoloso con piogge e rovesci sparsi nella notte fino al primo mattino, successivamente precipitazioni più isolate e probabili a ridosso dell’Appennino e zone centro meridionali (neve generalmente oltre 600-800 metri, localmente a quote inferiori sui versanti orientali dell’Appennino). Attenuazione della nuvolosità in serata.

Venti: moderati da nord-nord-ovest, forti di Maestrale lungo la costa, specie nella notte, in attenuazione dal pomeriggio.

Mari: molto mossi o agitati in mattinata; moto in graduale attenuazione dal pomeriggio.

Temperature: in diminuzione, sensibile nelle massime.

Venerdì 27 poco nuvoloso in mattinata, parzialmente nuvoloso o nuvoloso temporaneamente nel pomeriggio, in particolare a ridosso dell’Appennino orientale dove non si esclude qualche breve e locale rovescio, nevoso oltre 800-900 metri.

Venti: moderati con locali rinforzi dai quadranti settentrionali in Arcipelago; deboli o al più moderati nelle zone interne.

Mari: mossi al largo, poco mossi sottocosta.

Temperature: minime in calo con possibili gelate nei fondovalle, specie quelli maggiormente riparati dai venti settentrionali. Massime in lieve aumento, ma inferiori alla norma.

Sabato 28 sereno o poco nuvoloso con modesti addensamenti mattutini.

Venti: moderati settentrionali con rinforzi di Maestrale lungo la costa.

Mari: mossi.

Temperature: in aumento.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

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