Meteo Toscana: domenica possibili rovesci pomeridiani

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi sereno o poco nuvoloso.
Venti: deboli o moderati da nord-est.
Mari: poco mossi sottocosta, mossi al largo.
Temperature: massime stazionarie.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani parzialmente nuvoloso.
Venti: deboli da nord-est con temporanei rinforzi.
Mari: poco mossi.
Temperature: stazionarie o in lieve calo.
Domenica 22 parzialmente nuvoloso o nuvoloso con possibili, brevi, rovesci pomeridiani sui rilievi meridionali nel pomeriggio.
Venti: deboli nord-orientali con locali rinforzi.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in lieve aumento, massime in contenuto calo.
Lunedì 23 sereno o poco nuvoloso, addensamenti nel pomeriggio nelle zone interne.
Venti: deboli-moderati da NE
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve calo le minime, massime in aumento.
Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:
Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.