Meteo Toscana: Festa della Donna con rovesci e temporali

Il Lamma (Consorzio tra Regione Toscana e CNR specializzato in meteorologia, climatologia, sistemi informativi geografici e geologia) comunica le previsioni meteo per la Toscana per i prossimi giorni. Oggi nuvoloso con possibilità di rovesci o brevi temporali, nel pomeriggio, sui rilievi; locali fenomeni non esclusi anche nelle aree pianeggianti dell’interno. Tendenza a cessazione dei fenomeni in serata.
Venti: deboli di Scirocco sull’Arcipelago, variabili altrove.
Mari: poco mossi.
Temperature: massime in contenuto calo sulle zone centro-meridionali.
Secondo il bollettino con le previsioni meteo per la Toscana elaborato dal Lamma, domani poco nuvoloso o parzialmente nuvoloso; variabile nel pomeriggio sulle zone occidentali con possibilità di brevi rovesci sui rilievi.
Venti: deboli meridionali sulla costa, assenti nell’interno.
Mari: poco mossi.
Temperature: minime in diminuzione, massime stazionarie.
Martedì 10 da nuvoloso a molto nuvoloso con precipitazioni sparse, dal pomeriggio, sulle province occidentali, settentrionali e sui rilievi appenninici.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi o a tratti mossi a sud dell’Elba.
Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento, massime in lieve diminuzione.
Mercoledì 11 parzialmente nuvoloso in mattinata per nubi basse e locali nebbie; variabile nel pomeriggio con possibilità di rovesci nelle zone interne.
Venti: deboli meridionali.
Mari: poco mossi.
Temperature: in lieve aumento.
